1,3 miljoen tv-kijkers voor tweede Kampioenen-film

Ruim 1,3 miljoen Vlamingen hebben maandagavond - op nieuwjaarsdag, dus - naar de tv-première van 'F.C. De Kampioenen: Jubilee General' gekeken op Eén. Ter vergelijking: de best bekeken aflevering van kijkcijferkanon 'De Slimste Mens' kon eind vorig jaar eveneens iets meer dan 1,3 miljoen mensen boeien. Ook in de bioscoop blijven DDT, Oscar en co. het voortreffelijk doen. Hoewel hij pas half december in de zalen kwam, werd 'F.C. De Kampioenen 3: Forever' met 309.000 verkochte kaartjes de meest bezochte film van het jaar 2017. (ARo)

