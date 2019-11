Exclusief voor abonnees 1,3 kilo hasj in... politiecombi 23 november 2019

Agenten hebben in het Kempense Retie 1,3 kilo hasj gevonden in hun eigen combi. Bij een controleactie op 17 juli aan de E34 in Retie hielden ze een auto tegen met daarin drie nerveuze dertigers uit Antwerpen. In een sporttas vonden de agenten 400 gram cocaïne, verdeeld over 36 bolletjes die kunnen worden ingeslikt om de drugs te smokkelen. Alles wijst erop dat de cocaïne op die manier vanuit Guinea naar ons land was gebracht. De politie zette de mannen in een politiecombi voor een identiteitscontrole. Nadien vond een agent plots 1,3 kilo hasj in de combi. "Eén van de beklaagden moet die er stiekem hebben achtergelaten." Twee van de drie beklaagden daagden op voor de rechtbank. Zij leggen de schuld bij de derde. De drie riskeren 30 maanden cel voor de invoer van drugs. Vonnis op 20 december. (JVN)

