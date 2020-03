Exclusief voor abonnees 1.266 mensen besmet in woonzorgcentra 26 maart 2020

In de Vlaamse woonzorgcentra zijn op dit moment 1.266 mensen besmet met corona. Dat zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) tijdens een plenaire zitting. Vlaanderen heeft een eigen registratiesysteem om besmettingen in rusthuizen bij te houden. "1.266 ouderen hebben het virus opgelopen. Dat zijn niet altijd mensen die geregistreerd staan, het zijn ook degenen van wie men zegt: alles wijst erop dat ze het virus hebben." Van die besmette personen werden er 92 naar het ziekenhuis gebracht en zijn er 55 overleden. Het registratiesysteem werd op 18 maart opgestart. Van het zorgpersoneel is zowat 5% afwezig.