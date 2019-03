1.252.000 euro voor één prijsbeest dan kan je al eens trakteren 18 maart 2019

Duivenmelker Joël Verschoot uit Ingelmunster is sinds gisteravond miljonair. Hij verkocht alles samen 178 duiven voor een duizelingwekkend bedrag van 2.401.042 euro. Ruim de helft daarvan - 1.252.000 euro om precies te zijn - was voor superduif Armando. Joël vierde de waanzinnige verkoop met een 60-tal collega's, vrienden en familieleden. Hij begroette z'n gasten steevast met een knuffel, een schouderklop en de woorden "'t Is gelukt!'" Op een flesje champagne meer of minder werd niet gekeken.

