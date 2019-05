Exclusief voor abonnees 1,25 miljoen stemmen gingen verloren 28 mei 2019

Bij de verkiezingen voor de Kamer gingen 1,25 miljoen stemmen verloren. Er waren meer dan 8 miljoen kiezers ingeschreven, maar 800.000 mensen kwamen niet opdagen en 450.000 anderen stemden blanco of ongeldig. Er waren dus 9,99% afwezigen - iets minder dan vijf jaar geleden (10,32%). Zoals steeds werd er vooral in de steden forfait gegeven. In Antwerpen en Luik bleef 12% thuis en in Charleroi bijna 18%, maar in Gent ging het om slechts 6%.

