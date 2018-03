1.220 incidenten op en boven landingsbanen 19 maart 2018

Elke dag gebeuren er gemiddeld drie incidenten op Belgische luchthavens. Dat blijkt uit cijfers van minister van Mobiliteit François Bellot (MR). In 2014 werden er slechts 88 incidenten genoteerd, vorig jaar waren dat er liefst 1.220. Die toename -maal 14 - is te wijten aan het feit dat elke onregelmatigheid - hoe klein ook - nu wordt geregistreerd, terwijl dat vroeger niet zo was. In de meeste gevallen gaat het om vogels, aanwezigheid van afval op de landingsbanen of personeel dat er niet thuishoort. Het grootste gevaar komt echter van buiten de luchthaven: lasers. Piloten kunnen zo verblind geraken tijdens het opstijgen of landen. "Laserpennen zijn vrij verkoopbaar en het is moeilijk om daders te vervolgen", meent Gautier Calomne (MR), die de cijfers opvroeg. Daders die gevat worden, riskeren tot 5 jaar cel. (KAV)

