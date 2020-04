Exclusief voor abonnees 1.220 euro betaald voor hobby's die al weken stilliggen 28 april 2020

Om Safia (8) te laten klimmen, betalen haar ouders 120 euro lesgeld en 150 euro zaalabonnement. Alleen het zaalgeld wordt gecompenseerd, nu alles stilligt door de lockdown. Het lidgeld van de turnclub waarbij zus Fatou (11) is aangesloten, bedraagt 450 euro per jaar. Broer Ibrahim (14) laten voetballen kost 225 euro. En dan is er nog het lidgeld voor de scouts: drie keer 75 euro. Alles samen hoest het gezin van Miek Theunis en Mamadou Bobo Diallo uit Koersel 1.220 euro op voor de hobby's van de kinderen - een enorme som waar het nu al wekenlang niets voor in de plaats krijgt. Volgens Test Aankoop moeten de lidgelden terugbetaald worden als er geen tegenprestatie volgt. Maar een rondvraag bij verschillende sportfederaties leert dat iedereen z'n zin doet. Voetbal Vlaanderen suggereert zelfs dat ploegen het lidgeld zouden kunnen optrekken, omdat ze zoveel andere inkomsten missen. (IDV)

