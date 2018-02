1.206 bestuurders betrapt met rode diesel 28 februari 2018

De douane heeft in 2017 bijna twee zo veel chauffeurs betrapt die rondreden met rode diesel in hun brandstoftank: 1.206 tegenover 660. Rode diesel is een brandstof waar een rode kleurstof is aan toegevoegd, omdat er minder accijnzen op betaald moeten worden. Landbouwvoertuigen mogen er wel mee rijden, gewone niet. De controles die zijn opgeschroefd van 43.337 naar 60.838, maar dat kan niet de volledige stijging verklaren. In 2015 voerde de douane 71.870 controles uit en werden er 899 bestuurders betrapt. Het recordjaar blijft nog steeds 2014. Dat jaar werden 1.545 pv's opgesteld tijdens 101.939 controles. Op het gebruik van rode diesels voor auto's staan boetes op van 500 tot 1.250 euro. (KAV)