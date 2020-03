Exclusief voor abonnees 1.200 mondmaskers gestolen uit ziekenhuis 03 maart 2020

De Duitse politie heeft een onderzoek geopend naar de diefstal van 1.200 mondmaskers uit een ziekenhuis in het Nedersaksische Sulingen. Ze zaten verpakt in twintig dozen die waren opgeslagen in een ruimte bij een operatiezaal. De waarde van de maskers is verwaarloosbaar, maar door alle coronapaniek zijn ze almaar moeilijker te krijgen.

