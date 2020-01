Exclusief voor abonnees 1.200 militairen op oefening naar Jordanië 27 januari 2020

De landcomponent van het leger bereidt een grootschalige oefening voor in Jordanië. Van 29 mei tot 27 juni zullen zowat 1.200 Belgische militairen, voornamelijk van de gemotoriseerde brigade, er deelnemen aan 'Desert Lion'. De bedoeling is de militairen te trainen in woestijnachtige omstandigheden, als voorbereiding op hun toekomstige missies in onder meer de Sahel in Afrika.

