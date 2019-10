1.200 leraren te weinig: tekort in vijf jaar verdubbeld Steven Swinnen en Marc Coppens

07 oktober 2019

05u00 3 De Krant Het lerarentekort wordt almaar nijpender. Eind vorige maand waren er 436 leerkrachten tekort in het kleuter- en lager onderwijs en 786 in het middelbaar.

Het lerarentekort is in vijf jaar tijd verdubbeld, zo blijkt uit cijfers van de VDAB. "De trend is duidelijk: het tekort aan leraren wordt steeds nijpender. Vooral voor wetenschappelijke vakken, voor Frans en voor wiskunde zijn leerkrachten steeds moeilijker te vinden. Dat is nu in heel Vlaanderen zo. Vroeger was er in Limburg geen probleem, maar ook daar is leerkracht een knelpuntberoep geworden."

Volgens Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, zorgt een cocktail van omstandigheden voor het groeiende tekort: de uitstroom van leerkrachten door de vergrijzing, de goed draaiende economie waardoor leerkrachten ook in de privé makkelijk aan de slag kunnen, meer kinderen op de schoolbanken en te weinig studenten in de leerkrachtenopleiding. "Heel recent krijgen we gelukkig hoopgevende signalen van meer inschrijvingen in de hogescholen", zegt Boeve. "Dat zal nodig zijn, want het tekort zal nog groter worden."

De VDAB zet intussen ook fors in op de omscholing van werknemers uit de privé tot onderwijzers. "Probleem is dat deze mensen hun anciënniteit uit de privé niet kunnen meenemen naar het onderwijs", zegt Boeve. "Ik lees in het regeerakkoord dat de overheid daar een mouw aan gaat passen. Dat zou goed nieuws zijn, maar het zal ook flink wat geld kosten. Naast het loon blijft ook jobzekerheid een probleem. Opdrachten zijn niet zelden deeltijds en dat is voor veel mensen een nadeel."