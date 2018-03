1.200 kilo kreeft te kort voor dit weekend 31 maart 2018

Een restaurant vinden waar met Pasen kreeft wordt geserveerd, wordt moeilijk. Of je moet er extra veel voor betalen. Volgens Lobster Fish, de grootste importeur van kreeft in ons land, is er een tekort van 1.200 kilogram om aan de vraag van dit weekend te kunnen voldoen. Eén van de oorzaken is de erg lage temperatuur in Canada, waar de populairste kreeftensoort z'n habitat heeft. Daardoor bewegen de beestjes niet. Bovendien kunnen vissers er moeilijk uitvaren door het slechte weer. Ook de vangst in de Oosterschelde in Nederland is voorlopig mager. De temperatuur van het water bedraagt er 5 graden, terwijl kreeften minstens 8 graden nodig hebben om in beweging te komen en 10 graden om écht actief te worden. Volgende week wordt beter weer verwacht en zou de situatie normaliseren.

