Exclusief voor abonnees 1.200 kilo haaien- en roggenvinnen onderschept op Zaventem 31 mei 2019

Op de luchthaven van Zaventem is woensdag 1.200 kilogram aan haaien- en roggenvinnen in beslag genomen. De vinnen zaten verstopt in 24 zakken, afkomstig uit Liberia. Ze waren aangegeven als gedroogde vis en darmen.