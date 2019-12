Exclusief voor abonnees 1.200 Genkfans in San Paolo 10 december 2019

Buiten die eerste zege ooit in de Champions League en een bijbehorende cheque van 2,7 miljoen euro staat er voor Racing Genk vanavond niets meer op het spel in Napels. Toch wordt de Belgische landskampioen in het San Paolo-stadion aangemoedigd door 1.200 fans. De maximumcapaciteit bedraagt 54.726 zitjes, naar schatting zullen amper iets meer dan de helft ervan vanavond bezet zijn. (KDZ)