1.200 DNA-stalen onderzocht in dossier Bende van Nijvel

De speurders die het onderzoek naar de Bende van Nijvel voeren, laten DNA-stalen van 1.200 mensen onderzoeken. Het zou gaan om personen die al in het dossier zaten. Dat bevestigt het federaal parket aan 'Le Soir'. De Bende van Nijvel zaaide in de jaren 80 terreur met een reeks gewelddadige gewapende overvallen op particulieren en supermarkten. Hun bloederigste en laatste wapenfeit was de overval op de Delhaize van Aalst op 9 november 1985, met acht dodelijke slachtoffers. In alle raids samen vielen 28 doden en meer dan 40 gewonden, en de daders zijn tot op vandaag onbekend. Justitie probeert het dossier nog altijd op te lossen en zet onder meer in op DNA-tests om nieuwe sporen te vinden of andere sporen uit te sluiten. Begin dit jaar nog werden honderden stalen opgevraagd bij mensen die gelinkt zijn aan het dossier, maar zonder resultaat. De verjaringstermijn van de zaak, die met tien jaar is verlengd, loopt af in 2025. (CMG)

