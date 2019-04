Exclusief voor abonnees 1.200 camera's om overwegen sneller te herstellen 03 april 2019

Een wagen die een slagboom aantikt, of een fietser die op een slagboom leunt op het moment dat die omhoog gaat? Het kunnen oorzaken zijn waarom een spooroverweg 'in alarm gaat'. Gevolg is dat die vaak preventief gesloten wordt en dat de treinen stapvoets moeten rijden. Daarom hangt Infrabel de komende jaren aan elke overweg met slagbomen technische camera's - in totaal meer dan 1.200. "Op basis van de beelden kunnen medewerkers vanop afstand beslissen of een interventie nodig is en welke technici we het best uitsturen", vertelt Thomas Baeken van Infrabel.

