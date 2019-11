Exclusief voor abonnees 1,2 ton cocaïne onderschept in Antwerpse haven 20 november 2019

In de haven van Antwerpen is een partij cocaïne van 1,2 ton gevonden. De drugs zaten verstopt in een container met limoenen op een schip dat vanuit het Braziliaanse Itaguai naar Antwerpen was gevaren. Een 53-jarige Belg werd gearresteerd en is aangehouden. Hij zou de chauffeur zijn die de uithaling moest doen. De raadkamer beslist vrijdag over zijn verdere aanhouding. (PLA)