1,2%: onze loonkost kent kleinste stijging in EU 15 december 2018

00u00 0

De Belgische loonkost is in het derde kwartaal met 1,2% gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Dat is de kleinste daling in de Europese Unie, zo blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europees bureau voor statistiek. De loonkost in de eurozone steeg gemiddeld 2,5% en in de Europese Unie met 2,7%. In onze buurlanden steeg de nominale uurloonkost sneller. In Luxemburg en Duitsland was er een stijging met 2,7%, in Nederland met 1,8% en in Frankrijk met 2,3%. De lagere stijging betekent dat ons land zijn loonhandicap verder verkleint. Want ook de vorige twee kwartalen stegen de lonen in België minder snel dan in de buurlanden.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN