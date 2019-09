Exclusief voor abonnees 1,2 miljoen... 28 september 2019

00u00 0

...bliksemflitsen komen jaarlijks neer boven het Maracaibo-meer in het Zuid-Amerikaanse land Venezuela. Daarmee is dit zowat het meest be-bliksemde gebied ter wereld. Goed voor jaarlijks minstens 300 dagen aan lichtspektakel. Elke vierkante kilometer in het gebied zou zelfs minstens 250 keer per jaar door een bliksemontlading getroffen worden. De oorzaak staat nog niet helemaal vast. Wellicht gaat het om een combinatie van warmte, hoge vochtigheid én winden afkomstig van het Andesgebergte. Wereldwijd zijn er elke seconde minstens 40 tot 50 bliksemflitsen, goed voor 1,4 miljard ontladingen pér jaar op onze planeet. (StV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis