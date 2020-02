Exclusief voor abonnees 1.183 24 februari 2020

00u00 0

U hebt een straf geheugen als u het zich nog kan herinneren. De laatste keer dat Anderlecht in de competitie vijf keer scoorde, was op 27 november 2016, toen een 7-0 tegen Moeskroen. Stonden 1.183 dagen geleden onder meer op het scorebord: Teodorczyk, Hanni, Stanciu, Tielemans, Spajic en Bruno - geen van hen speelt nu nog bij RSCA. Net als gisteren leidde Anderlecht in 2016 tegen Moeskroen na 35 minuten al met 4-0. Dit seizoen maakte Anderlecht slechts één keer minstens vier goals. Dat gebeurde tegen STVV: 4-1-winst. (JSe/PJC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis