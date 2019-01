1.100 ongevallen per jaar door chauffeurs onder invloed van medicijnen 30 januari 2019

Een hoestsiroop met codeïne heeft hetzelfde effect als rijden met een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Dat zegt Vias institute. "Volgens een Franse studie ligt het gebruik van medicijnen aan de basis van 3 à 4% van alle verkeersongevallen", zegt het kenniscentrum over verkeersveiligheid. In België vertegenwoordigt dit 1.100 à 1.500 ongevallen. Daarom vraagt Vias institute om op medicatie pictogrammen aan te brengen, in functie van het effect dat ze hebben op het rijgedrag. Het gaat dan vooral om benzodiazepines (slaapmiddelen, kalmeermiddelen, anti-epileptica), pijnstillers (codeïne), antidepressiva, antipsychotica, oogdruppels en antihistamine.

