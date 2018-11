1.100 kilometer fietsen om te tonen dat het kan 26 november 2018

Vrijdag vertrekken vier Vlamingen op fietstocht naar Katowice, de Poolse industriestad waar zondag de internationale klimaattop doorgaat. Ze vertrekken in Bonn, waar de vorige klimaattop plaatsvond, en zullen samen liefst 1.100 kilometer afleggen. Initiatiefnemers Toby Lauwerier (27) en Lander Wantens (27) willen bij hun aankomst het akkoord van Bonn overhandigen aan de Belgische onderhandelaars in Polen. Een symbolisch gebaar dat hen moet aansporen om te ijveren voor een ambitieus klimaat- beleid. "Zie ons als het verlengstuk van de grote klimaatmars in Brussel", zegt Lauwerier. Samen met zijn vrienden wil hij verder nog bewijzen dat de fiets een alternatief kan zijn voor het vliegtuig. Zelfs voor een tocht van 1.100 kilometer. Wie de fietsers wil volgen, kan dat via de Facebookpagina 'Claim the Climate Fast Lane Katowice'. (DM)

