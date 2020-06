Exclusief voor abonnees 1.054.385.480 euro coronasteun uitgekeerd aan Vlaamse ondernemers 05 juni 2020

Honderdduizenden ondernemers hebben in totaal al meer dan 1 miljard euro Vlaamse steun ontvangen om de dreun van de coronacrisis te compenseren. Vooral de hinderpremie is erg populair. Wie z'n zaak moest sluiten, kon eenmalig 4.000 euro netto krijgen plus 160 euro per verplichte sluitingsdag na 6 april. Tot nog toe zijn er 129.846 aanvragen ingediend, waarvan er 103.764 zijn goedgekeurd, goed voor 931 miljoen euro. Aan 41.053 bedrijven die hun omzet met minstens 60% zagen dalen, werd bovendien 123 miljoen euro aan compensatiepremies uitgekeerd . Uit een rondvraag blijkt intussen dat sommige zaken wel héél creatief omspringen met de voorwaarden voor de premies. (BHL)