1.030 overtredingen op Hazard 30 december 2019

Als ze hem niet kunnen tegenhouden, dan tackelen ze hem maar. Eden Hazard (28) is de speler de meeste overtredingen in zijn voordeel kreeg in de afgelopen tien jaar: liefst 1.030. Dat zegt OPTA, de officiële cijferleverancier van de grote vijf voetbalcompetities. Zonder de tackle van Thomas Meunier eind november, waardoor Hazard geblesseerd uitviel, waren het er wellicht nog een tiental meer geweest. Hij heeft er bijna evenveel als Lionel Messi (647) en Cristiano Ronaldo (555) samen. Neymar, pas sinds 2013 in Europa, kreeg er 634 mee.

