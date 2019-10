Exclusief voor abonnees 1.000 vluchtelingen verdronken dit jaar al in Middellandse Zee 03 oktober 2019

Iets meer dan duizend vluchtelingen vonden dit jaar al de dood op de Middellandse Zee. Dat is weliswaar minder dan vorig jaar - toen telde de VN-organisatie UNHCR 2.277 doden en vermisten - maar het is wel het zesde jaar op rij dat er meer dan duizend mensen omkomen. "De situatie is een moreel fiasco en volkomen onacceptabel", aldus Dominik Bartsch van de UNHCR. Hij ziet het akkoord tussen Duitsland, Frankrijk, Italië en Malta - waarin beslist werd dat geredde asielzoekers die aan land gebracht worden binnen de vier weken over deelnemende EU-landen verdeeld moeten worden - als een belangrijk initiatief.