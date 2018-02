1.000 toeristen vast op Nieuw-Zeeland door tropische storm 22 februari 2018

De cycloon Gita, die boven Nieuw-Zeeland woedt, is ondertussen dan wel afgezwakt tot een tropische storm, maar heeft wel al flink wat schade veroorzaakt. Zo was op Golden Bay, een baai op het Zuidereiland en één van de toeristische trekpleisters van het land, de voornaamste snelweg volledig afgesneden door aardverschuivingen. Zo'n 1.000 toeristen zaten gisteren nog vast. De overheid zal veerboten inzetten om de vakantiegangers weg te krijgen. Gita veroorzaakte voorts heel wat schade aan gebouwen en infrastructuur. Er werden windsnelheden van 140 km per uur genoteerd en hevige regenval. In zeven regio's werd de noodtoestand afgekondigd. Eerder richtte Gita nog averij aan op Tonga en de Samoa-eilanden.

