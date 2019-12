Exclusief voor abonnees 1.000 plekken om te zien 21 december 2019

Spectaculair, da's het minste wat je kunt zeggen over deze prachtig geïllustreerde uitgave van het bekende boek '1.000 plekken die je écht gezien moet hebben'. Een beeld zegt meer dan honderd woorden, en dat zag je letterlijk zelden beter geïllustreerd dan hier. De paginagrote foto's zijn ronduit adembenemend en voegen echt wel iets toe aan de tip-lijst van Patricia Schulz. Per bestemming is er een korte beschrijving en enkele tips over wat je zeker moet bekijken. Dit koffietafelboek geeft hoge reiskoorts en is door zijn compleetheid eentje waar je jarenlang inspiratie in kunt opdoen. (JL)

