1.000 miljard dollar Apple op weg naar historische kaap 02 augustus 2018

Technologiegigant Apple is goed op weg als eerste Amerikaanse bedrijf ooit de kaap van 1.000 miljard dollar beurswaarde te overschrijden. Het aandeel opende gisteren 4% hoger op Wall Street, na de sterke kwartaalcijfers van een dag eerder. De technologiegigant boekte liefst 30% meer winstgroei dan verwacht, terwijl ook de omzetklim van 17% alle prognoses klopte. Allemaal dankzij de duurdere iPhone X. De beurswaarde van Apple loopt zo op tot 961 miljard dollar. Om de 1.000 miljard-grens te doorbreken, moet de koers tot 203,45 dollar klimmen. In 2007 haalde het Chinese staatsoliebedrijf PetroChina al de mijlpaal, met dat verschil dat het merendeel van de aandelen niet vrij verhandelbaar was. Heel lang duurde het echter niet. PetroChina zag kort daarop 80% van zijn marktwaarde in rook opgaan.

