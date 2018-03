1.000 mensen burgerlijke partij bij assisenproces over 22/3 19 maart 2018

Het assisenproces over de aanslagen in Brussel zal mogelijk het grootste ooit worden in ons land. Verwacht wordt immers dat 1.000 mensen zich burgerlijke partij zullen stellen. Het assisenproces zal volgend jaar plaatsvinden, zo liet federaal procureur Frédéric Van Leeuw gisteravond weten in een interview met 'VTM Nieuws'. Het gerechtelijk onderzoek wordt nog dit jaar afgerond.

