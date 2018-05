1.000 km van volgend jaar nu al volzet Kom op tegen Kanker 16 mei 2018

00u00 0

De vorige editie van de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker (KOTK) is nog maar net uitgefietst of de volgende is al uitverkocht. Sinds maandagmiddag konden teams zich inschrijven, gisteren waren alle beschikbare plaatsen ingenomen. Voor de fietstocht van afgelopen hemelvaartweekend duurde dat nog enkele weken. "Het gaat elk jaar sneller, maar we hadden niet gedacht dat het zó snel zou gaan", zegt plaatsvervangend directeur Rik Duyck. Nochtans moeten de teams - één tot acht man sterk - wel wat overhebben voor hun deelname: het inschrijvingsgeld bedraagt 5.000 euro. KOTK zal nu samen met de veiligheidsdiensten bekijken of het mogelijk is het aantal deelnemers op te trekken. In afwachting daarvan kunnen kandidaten zich op een wachtlijst zetten. Dit jaar namen 986 teams deel, goed voor een recordopbrengst van 4.930.000 euro. (WVK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN