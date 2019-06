Exclusief voor abonnees 1.000 km lange wandelroute langs de frontlijn 08 juni 2019

Binnenkort kunt u de frontlijn van de Eerste Wereldoorlog afstappen. De gloednieuwe 'Western Front Way' is met haar 1.000 kilometer de langste wandelroute van Noord-Europa, zegt de Brit Rory Forsyth, die de tocht mee uitwerkte. Ze start in Nieuwpoort en loopt zo tot aan de Zwitserse grens. Daarbij worden 201 steden en gemeenten doorkruist. "De 'Western Front Way' is 190 kilometer langer dan de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella en kan uitgroeien tot een bedevaartsroute rond vrede. De Britten zijn er alvast wild van. Het idee komt van Alexander Gillespie, een Britse soldaat die in het najaar van 1915 sneuvelde en in één van zijn brieven opperde om een route uit te stippelen tussen de Noordzee en de Vogezen." De tocht loopt 70 kilometer door ons land. Vanaf maandag staat de eerste 190 kilometer op www.thewesternfrontway.com, tegen eind dit jaar moet de hele route daarop beschreven staan. Westtoer coördineert de bewegwijzering in de Westhoek. (GUS)

