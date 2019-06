Exclusief voor abonnees 1.000 km breekt records: 5,7 miljoen voor strijd tegen kanker 03 juni 2019

De tiende editie van de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker heeft alle records gebroken. 1.140 teams namen deel aan de vierdaagse fietstocht. Zij zamelden samen 5,7 miljoen euro in, 800.000 euro meer dan vorig jaar. "Alles samen hebben - van 2010 tot nu - 6.001 teams meegereden. Zij fietsten samen meer dan 6 miljoen kilometer, of zo'n 150 keer de wereld rond. 19 teams waren er élke editie bij", zegt directeur van Kom op tegen Kanker Marc Michils. "In tien jaar tijd is zo meer dan 30 miljoen opgehaald voor kankeronderzoek." Tussen de deelnemers zaten dit jaar ook acht gedetineerden, uit de gevangenissen van Ruiselede, Oudenaarde en Hoogstraten. "Sport brengt mensen samen - dat geldt ook voor hen", zegt gevangenisdirecteur Pieter Van Caeneghem. "Vandaag fietsen ze gewoon mee met alle anderen, in hetzelfde tenue. Dat verkleint de afstand tussen 'binnen' en 'buiten'." Extra toezicht was er niet, maar jawel: 's avonds zaten ze alle acht weer braaf in hun cel. "Een ontsnapping is niet bij ons opgekomen." (EDT/SRB)

