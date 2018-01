1.000 kilometer in één week Froome vliegt erin 00u00 0

Dopingperikelen of niet, Chris Froome (32) laat er in het nieuwe jaar geen gras over groeien. De Brit heeft in de eerste week van 2018 al 1.000 kilometer getraind. Daarbij bedwong hij een dozijn cols en reed hij ook al 165 kilometer op de tijdritfiets. "Ik rijd 2018 nu al kapot", zegt Froome, die op stage is in Zuid-Afrika. (BA)