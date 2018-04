0,9 promille piloot te beschonken om te mogen vliegen 10 april 2018

De luchtvaartpolitie heeft gisteren op Schiphol een 35-jarige piloot van een buitenlandse luchtvaartmaatschappij aangehouden omdat hij te veel gedronken had. "Zijn ademanalyse wees uit dat hij 0,9 promille alcohol in zijn bloed had", aldus de Nederlandse politie. Normaal mag vliegtuigpersoneel in de tien uur voorafgaand aan een vlucht geen alcohol drinken. Het kost hem nu al zijn vliegbrevet en hij moet zich later ook nog eens voor de Nederlandse rechtbank verantwoorden voor zijn 'poging tot beschonken vliegen'. (KSN)