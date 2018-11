0-4 op Monaco Tijd voor reuzenselfie met fans 07 november 2018

00u00 0

Dertien jaar was het geleden - 4.753 dagen, om precies te zijn - dat Club Brugge nog eens had gewonnen in de Champions League. Gisteravond werd de ban gebroken in Monaco - en hoé. In amper een kwartier tijd deelde het duo Vanaken-Wesley drie mokerslagen uit. Bam. Bam. Bam. En in de slotfase haalde ook Vormer nog zijn gram: 0-4. De grootste Belgische uitzege ooit in de CL. Club mag weer dromen van Europese overwintering. Als dát om geen reuzenselfie met de meegereisde supporters vraagt, wat dan wel?

