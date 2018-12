0,3% piloten zal positief testen op drugs 19 december 2018

Piloten die vanop een Belgische luchthaven opstijgen, kunnen voortaan aan een drugstest onderworpen worden voor ze achter de stuurknuppel plaatsnemen. Dat heeft minister van Mobiliteit Bellot (MR) beslist. Voordien hadden de luchtvaartpolitie en -inspectie alleen alcoholtests voorhanden. "Dat worden nu bloedtests die zowel alcohol als drugs opsporen. Ze kunnen worden afgenomen als er een vermoeden bestaat dat een piloot iets genomen of gedronken heeft." BeCA, de Belgian Cockpit Association, is niet overtuigd van het nut van de drugstests. "Studies hebben aangetoond dat ongeveer 0,3% positief zal testen", zegt Rudy Pont van het veiligheidscomité van BeCA. Hij vindt dat een heel klein aantal in verhouding tot de kostprijs. 't Is maar hoe je het bekijkt. Drie op de duizend vluchten waarbij de piloot drugs gebruikt heeft: beangstigend, toch?

