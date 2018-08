0,3% Groei in eurozone zwakt verder af 01 augustus 2018

In België zit er zand in de economische groei, maar ook in de eurozone sputtert de economie. Tussen april en juni heeft het statistisch bureau Eurostat een groei van 0,3% opgemeten. Dat betekent dat de economie verder afkoelt, want in het eerste kwartaal werd nog een vooruitgang van 0,4% gemeten. Over de reden van de aanhoudende groeivertraging blijft onduidelijkheid bestaan. Economen wijzen op het verlammend effect van een mogelijke escalatie van de handelsoorlog en het lager reëel inkomen in de eurozone.

