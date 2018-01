0,05 tot 1 milligram 00u00 0

Zoveel stof stapelt er zich in elke kubieke meter van je woning gemiddeld op, rekende het Nederlandse blad 'Wetenschap in beeld' uit. "Tot de grootste bronnen van stof horen dode huidcellen, zand, dierenharen, kruimels, pollen, textielvezels van kleding, meubels en tapijten én deeltjes die bijvoorbeeld vrijkomen tijdens het koken of roken", klinkt het. Waarom stof zich op sommige plekken gretiger ophoopt, heeft een logische verklaring. "Zo trekken elektrische ladingen in je geluidsinstallatie, tv en computerscherm extra veel stof aan." (StV)