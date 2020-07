Exclusief voor abonnees Redactie

08 juli 2020

"Pas tegen 2024 weer normale aantallen passagiers op Zaventem"

Het zal tot 2024 duren voor de passagiersaantallen op Brussels Airport weer het niveau van vorig jaar bereiken. Dat heeft Arnaud Feist, CEO van de luchthaven van Zaventem, gezegd. Begin maart viel de activiteit door corona op korte tijd terug tot bijna niets. Sinds de heropening van de Schengengrenzen op 15 juni is er weer een lichte stijging. "We zitten nu op ongeveer 10% van de normale capaciteit, maar van echt herstel is pas sprake wanneer de luchthaven weer op 50, 60 of 70% zal draaien. Voor juli verwachten we 82% minder passagiers - 18% van de normale activiteit, dus. In augustus zouden we 25% van onze activiteit kunnen bereiken en tegen het einde van het jaar ongeveer de helft van een normale maand december."

