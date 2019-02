'Zwarte weduwe van jihad' mag uitgewezen worden naar Marokko 23 februari 2019

Malika El Aroud mag naar haar land van afkomst worden uitgewezen. Dat heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) gisteren beslist. De Brussels-Marokkaanse vrouw, die over enkele weken zestig jaar zal worden, staat bekend als 'zwarte weduwe van de jihad'. Ze verloor een eerste echtgenoot toen die een zelfmoordaanslag pleegde tegen de Afghaanse talibanbestrijder Ahmed Shah Massoud, een tweede werd gedood door een Amerikaanse drone toen hij als kopstuk van Al-Qaida in het Pakistaans-Afghaanse grensgebied verbleef. Zelf werd El Aroud in 2010 tot acht jaar cel veroordeeld omdat ze deel uitmaakte van een rekruteringsnetwerk voor de jihad. Ze beschikte toen nog over de Belgische nationaliteit, maar die werd haar ontnomen. Volgens de RVV is niet bewezen dat ze in Marokko marteling, onmenselijke of vernederende behandelingen riskeert. (GVV)

HLN