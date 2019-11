Exclusief voor abonnees 'Zwarte Lola' op 90-jarige leeftijd overleden 09 november 2019

00u00 0

Zwarte Lola is niet meer. De Nederlandse zangeres Annie Heuts is donderdag op 90-jarige leeftijd overleden in Heusden-Zolder. Heuts, bekend van de hit 'Zwarte Lola (uit de stripteasebar)', werd in 1929 geboren in Maastricht, maar woonde sinds begin de jaren 50 in België. De stepdanseres - die tijdens de Tweede Wereldoorlog nog een show opvoerde voor de Amerikaanse generaal Eisenhower - startte na de bevrijding een muziekcarrière. De Nederlandse producer Johnny Hoes vormde haar om tot een erotische zangeres. Zo werd de zangeres onder het pseudoniem Zwarte Lola in de jaren 60 enorm populair. Er volgde een hele reeks albums en singles als 'Dat ene slippertje' en 'Wie me betaalt, mag me bekijken', die haar erotische imago moesten promoten. Annie Heuts werd ook mascotte van de piloten van Kleine-Brogel. (SPK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu