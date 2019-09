Exclusief voor abonnees "Zwaarste dag op fiets" Trentin (2de) 30 september 2019

"Het was ongelofelijk zwaar", zei Matteo Trentin. "Mijn zwaarste dag op de fiets wellicht. Mentaal was het nog zwaarder dan fysiek. Het was de hele dag koud, en die regen... Toen ik mijn jasje uitdeed in de laatste ronde, was ik in vijftien minuten bevroren. Tot de laatste twee ronden viel het nog mee, daarna heb ik heel veel krachten verspeeld in de ontsnapping. Natuurlijk ben ik ontgoocheld, maar er was één man beter." (BA/MG)