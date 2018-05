"Zuur en basisch in evenwicht" VOEDING 19 mei 2018

Als je jarenlang ongezond hebt geleefd en niet op je voeding hebt gelet, krijg je in de overgang de rekening gepresenteerd. "De kans is dan groot dat je lichaam verzuurd is en dat er gifstoffen opgestapeld zitten in je vetcellen. Daarom moet je je lichaam eerst ontzuren en ontgiften door je voedingsgewoonten te veranderen. Een ideale maaltijd bestaat uit 80% basenvormende en 20% zuurvormende voeding. Bijna alle droge, geconcentreerde voeding (vlees, vis, granen, suiker, eieren, schaaldieren en kaas) is zuurvormend. Als je die eet, moet je als tegengewicht voldoende groenten en fruit op je bord leggen. Deze volumineuze, waterrijke voeding is basenvormend en zorgt voor een gezonde balans. Ontgiften gebeurt meestal door een combinatie van een dieet, voedingssupplementen en beweging. De beste periode voor een detoxkuur is in het voorjaar of het najaar, en de minimale duur is tien dagen. Maar vier weken is nog beter als je kunt."

