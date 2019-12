Exclusief voor abonnees "Zulte Waregem? In halve finales is het sowieso moeilijk" Clement 20 december 2019

00u00 0

Voor Philippe Clement was het genieten van de demonstratie van zijn team. "We waren vanaf de eerste minuut dominant. De gedrevenheid van mijn ploeg kwam er natuurlijk niet zomaar, die is de voorbije maanden gegroeid. Ik eis van mijn jongens het maximum, in elke wedstrijd, op elke training. Dat zag je ook aan de drie jongens die vandaag ingevallen zijn, ze zaten meteen volop in de actie. De enige die niet in dat verhaal wou meestappen, staat dan ook niet meer op het veld." Over de loting was Clement kort. "In deze fase van de beker doet het er niet meer toe wie je loot, moeilijk is het sowieso. We krijgen Zulte Waregem straks nog op bezoek in de competitie. Wat mij betreft zijn Gent zondag en Zulte Waregem donderdag ook twee finales, hoor." (LUVM)

