'Zullen we die brexit-deadline maar blauwblauw laten?'

Voor aanvang van de EU-top over het brexit-uitstel gieren Theresa May en Angela Merkel het uit. De Duitse bondskanselier toont de Britse premier een fotomontage op haar tablet. Daarop is te zien hoe beiden enkele uren eerder in nagenoeg identieke outfits hun respectievelijke parlement hadden toegesproken. May en Merkel zijn het erover eens: die deadline van morgen, 12 april, kunnen we maar beter blauwblauw laten. Toen er genoeg gelachen was, mocht May aan de 27 regeringsleiders van de EU uitleggen waaróm ze een uitstel wil. Na één uur en zes minuten moest ze de zaal verlaten en begon het debat. Gisteravond laat wees alles erop dat May respijt krijgt - zelfs langer dan haar lief is. (EV)

