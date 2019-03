"Zullen snel weten waar we staan" 19 maart 2019

"Pittig." Zo omschrijft sportief manager Michael Verschueren de start van Anderlecht in de play-offs, met op speeldag één een verplaatsing naar leider Racing Genk en nadien het bezoek van nummer twee Club Brugge. "We zullen snel weten waar we staan", aldus Verschueren. "Na twee wedstrijden kan het al voorbij zijn, maar net zo goed is de kloof dan kleiner geworden. Ik ben er blij mee dat we meteen vol aan de bak moeten." Wat Verschueren daarnaast tevreden stemt, is dat RSCA in de eerste vijf matchen drie keer thuis speelt: "Voor ons eigen publiek kunnen we altijd iets meer en misschien kunnen we zo een goeie flow te pakken krijgen voor de laatste rechte lijn. Een Europees ticket is het doel." (PJC)