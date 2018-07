'Zoutelande' klopt 'Rood' als grootste Nederlandstalige hit 24 juli 2018

00u00 0

'Zoutelande' van Bløf en Geike Arnaert is sinds deze week de grootste Nederlandstalige hit ooit in de Mega Top 50, de hitlijst van de Nederlandse radiozender NPO 3FM. Daarmee stoot het liedje 'Rood' van Marco Borsato - na 11,5 jaar - van de troon. Maar dankzij z'n 31ste plaats in de hitlijst heeft 'Zoutelande' in 36 weken 1.380 punten verzameld. 'Rood' haalde in dezelfde periode een score van 1.369 punten. Dat de song van Bløf over het Zeeuwse dorpje nu de grootste Nederlandstalige hit aller tijden is, is best opmerkelijk. Want eigenlijk gaat het om een bewerking van een Duits nummer: 'Frankfurt Oder' van Bosse en Anna Loos.