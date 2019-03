"Zorgkundige moet patiënt ook pilletje kunnen geven" CD&V 16 maart 2019

00u00 0

CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle dient een wetsvoorstel in om zorgkundigen beter te beschermen. Vaak vragen verpleegkundigen in rusthuizen en revalidatiecentra hun hulp, bijvoorbeeld om koorts te meten of bewoners met slikproblemen te helpen met eten. "Wettelijk mogen ze dat eigenlijk niet doen, maar zonder hen zouden er veel ondervoede ouderen zijn", klinkt het bij de beroepsvereniging. Met haar voorstel wil Muylle het wettelijke takenpakket van zorgkundigen uitbreiden, zodat ze bijvoorbeeld ook (bepaalde) medicatie mogen toedienen die door een verpleger is klaargelegd. Inspuitingen - zoals insuline - blijven verboden, wegens te risicovol. (ARA)