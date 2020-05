Exclusief voor abonnees "Zoontje weende omdat hij steeds moest binnenzitten" VERKOCHT 15 mei 2020

Ze hebben het huis van hun dromen gevonden. Koksal (30), Esra (27) en de twee kinderen Koray (6) en Simay (3) verhuizen binnenkort van hun flat naar een huis met tuin in Temse. "We wonen sinds 2014 in dit appartement en zijn al langer op zoek naar een huis", zegt Esra. De verplichte lockdown heeft de zoektocht in een stroomversnelling gebracht en gisteren werd de droom waar. Het gezin verhuist binnenkort naar een huis met stadstuin. "Onze zoon Koray weende tijdens de lockdown altijd omdat we geen tuin hebben. Wel een klein terras, en daar zaten we zoveel mogelijk als het mooi weer was, maar voor de rest was het altijd maar binnenblijven. Het huis heeft zelfs een vijvertje met vissen. We zijn nu echt blij dat we iets gevonden hebben." (PhG)

