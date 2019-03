Exclusief voor abonnees 'Zonnekoning' Patrick Decuyper naar rechter 29 maart 2019

Patrick Decuyper (foto), de 'zonnekoning' van het intussen failliete zonnepanelenbedrijf Enfinity, moet zich binnenkort voor de Brusselse correctionele rechtbank verdedigen voor fraude en schriftvervalsing. De kamer van inbeschuldigingstelling verwees in totaal twaalf verdachten door naar de strafrechter. In 2010 plaatste Enfinity zonnepanelen op drie grote West-Vlaamse bedrijven. Daarna werd gesjoemeld met groenestroomcertificaten, zodat die een hogere opbrengst opleverden. Met het dossier is meer dan 13 miljoen euro gemoeid. Wanneer de zaak behandeld wordt, is nog niet bekend. (WHW)

